البحرية الباكستانية تدشن غواصة من طراز هانجور في الصين

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 أبريل 2026 - 3:42 م | آخر تحديث: الخميس 30 أبريل 2026 - 3:42 م

دشنت البحرية الباكستانية، أول غواصة لها من طراز هانجور - المزودة بأحدث الأسلحة، خلال مراسم في مدينة سانيا الصينية بحضور الرئيس الباكستاني آصف على زارداري كضيف رئيسي، حسبما أعلنت إدارة العلاقات العام بالجيش الباكستاني اليوم الخميس.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن الإدارة قالت: "يمثل تدشين الغواصة من هانجور فصلا آخر في الصداقة الصامدة في وجه الزمن والغنية بين باكستان والصين، وقد حضر المراسم مسؤولون بارزون من البحرية الباكستانية".

وحضر المراسم قائد البحرية الباكستانية الأدميرال نافيد أشرف.

ووصف الرئيس زارداري، تدشين الغواصة بأنه "إنجاز تاريخي" في إطار تحديث البحرية الباكستانية، مؤكدا عزم باكستان الحفاظ على وضع دفاعي قوي ومتوازن يعتمد عليه.

وأضاف أن باكستان قادرة بصورة كاملة على الدفاع عن سيادتها وحماية مصالحها البحرية وتأمين شريانها الاقتصادي.

