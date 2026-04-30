ثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة دون تغيير وفقًا للتوقعات، مع الإشارة إلى أن منطقة اليورو واجهة زيادة في أسعار الطاقة فيما أظهر الاقتصاد مرونة.

ووفقًا لقرار البنك الصادر اليوم الخميس، أبقى البنك على معدل الفائدة على الإيداع عند 2%، كما تم تثبيت معدل الفائدة الرئيسي عند 2.15%، وذلك وفقًا لما نشره موقع «CNBC عربية».

ويأتي قرار البنك بعد ساعات من صدور بيانات معدل التضخم في منطقة اليورو عن أبريل، والتي أظهرت قفزة عند مستويات 3%، مقارنة بـ2.6% في مارس.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم أكثر مع ⁠وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 124 دولارا اليوم الخميس، في أعقاب حرب إيران.

كما يأتي القرار بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا تثبيت الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وسط حالة عدم يقين بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، ما يدفع صناع السياسة إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية سواء بالتشديد أو التيسير.

ويوازن البنك بين الحاجة إلى احتواء التضخم وضمان عدم تعميق تباطؤ النمو.