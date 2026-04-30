الخميس 30 أبريل 2026 4:24 م القاهرة
أمريكا.. ارتفاع مؤشر رئيسي للتضخم إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

واشنطن – أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 30 أبريل 2026 - 4:19 م | آخر تحديث: الخميس 30 أبريل 2026 - 4:19 م

قفز مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، خلال شهر مارس، فيما ارتفعت أسعار الغاز، في أحدث إشارة على ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب حرب إيران، التي ترجئ أيضا أي خفض لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وارتفع مؤشر رئيسي للتضخم يتابعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بواقع 0.7% في مارس من فبراير، بارتفاع طفيف من الشهر السابق عليه. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار 3.5% في أكبر زيادة خلال ثلاث سنوات تقريبا.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع معدل التضخم الأساسي، بنسبة 0.3% في مارس مقارنةً بشهر فبرايرط السابق عليه، وبـ3.2% على أساس سنوي.

كما أن المعدل السنوي جاء أعلى من قراءة فبراير البالغة 3%.

