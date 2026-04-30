ترامب: المحادثات مع إيران تتقدم رغم ما يبدو من جمود في العلن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن المحادثات مع إيران تتقدم رغم ما يبدو من جمود في العلن، مشيرا إلى أن تفاصيلها لا يطلع عليها سوى "عدد محدود من الأشخاص".

وأضاف ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي: "لا أحد يعرف ما الذي يجري في هذه المحادثات، باستثنائي وعدد قليل من الأشخاص"، لافتا إلى وجود "مشكلة" تتعلق بعدم وضوح القيادة في إيران، قائلا: "لا أحد يعرف على وجه اليقين من هم القادة، وهذا يمثل مشكلة إلى حد ما"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد أن طهران "تريد التوصل إلى اتفاق بشدة"، معتبرا أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يسير وفق ما خُطط له، مضيفا: "اقتصادهم ينهار. الحصار مذهل، وقوته مذهلة".

كما استبعد ترامب الحاجة إلى إنهاء وقف إطلاق النار في الوقت الراهن واستئناف الضربات، قائلا: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك، وربما نحتاج إليه".