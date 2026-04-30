رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: الدولة تواجه التحديات العالمية بثبات ورؤية واضحة

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن «الدولة المصرية تجدد عهدها الراسخ بدعم العمل، وتؤمن أن البناء الحقيقي للأوطان يبدأ من مواقع الإنتاج».

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات احتفال عيد العمال، اليوم الخميس، أن «ما تشهده مصر اليوم، ليس مجرد تطوير، بل إعادة تأسيس شاملة للدولة الحديثة».

وأوضح أن «الدولة الحديثة تبني قدراتها، وتحسن إدارة مواردها، وتواجه التحديات العالمية بثبات ورؤية واضحة».

وأشار إلى أن «مصر الحديثة دولة قوية قادرة؛ تعرف طريقها، وفي قلب المسار العامل المصري حاضرًا شريكًا في الإنجاز».

وشدد على أن «العامل المصري ليس مجرد عنصر إنتاج، بل ركيزة أساسية في استقرار الوطن وقوة الاقتصاد المصري».

ولفت إلى أن «المرأة شريك أصيل في العمل والإنتاج؛ تتحمل المسئولية بكفاءة واقتدار، وتسهم في بناء الأسرة والمجتمع».

وقدم في نهاية كلمته درع عيد العمال كهدية تذكارية لرئيس الجمهورية. عقب ذلك؛ عُرِضَ فيلم تسجيلي عن الاحتفال السنوي لعيد العمال، وأهم أنشطة وزارة العمل بعنوان «صناع الحاضر وبناة المستقبل».

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وكرم الرئيس السيسي، خلال الاحتفال عددًا من العاملين بقطاعات العمل المُختلفة بمنحهم أوسمة وأنواط تكليلًا لما بذلوه من جهود، وما قاموا به من أعمال جليلة كل في مجاله.