أقيم مساء أمس الأربعاء، العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada ، داخل أحد سينمات القاهرة الجديدة، في عرض يُعد الوحيد للفيلم بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وسط حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم يسرا، دينا الشربيني، هدى المفتي، وريم عامر، بجانب عدد من الفنانين الشباب وصناع المحتوى.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم رسميًا في دور السينما المصرية غدًا الخميس 30 أبريل، بالتزامن مع طرحه في أكثر من 60 دولة حول العالم، بعد ما يقرب من 20 عامًا على النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عام 2006، والذي أصبح واحدًا من أبرز أفلام الموضة والدراما عالميًا.

ويشهد الجزء الجديد عودة بطلات العمل الأصلي، إذ تستعيد ميريل ستريب دور "ميراندا بريستلي"، بينما تعود آن هاثاواي لتجسيد شخصية "آندي ساكس"، إلى جانب إيميلي بلانت في دور "إيميلي شارلتون"، وستانلي توتشي بشخصية "نايجل"، بالإضافة إلى عودة عدد من نجوم الجزء الأول.

كما يجمع الفيلم مجددًا فريق العمل الأصلي، بقيادة المخرج ديفيد فرانكل، والكاتبة ألين بروش ماكينا، مع تقديم مجموعة من الشخصيات الجديدة التي تضيف أبعادًا مختلفة لأحداث الجزء الثاني.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا كل من كينيث براناه، لوسي ليو، جاستن ثيرو، سيمون آشلي، وبي. جي. نوفاك، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

الفيلم من إنتاج 20th Century Studios، وتتولى شركة United Motion Pictures توزيعه داخل مصر.