يستضيف الإعلامي محمود سعد، في حلقة، اليوم، من برنامج «باب الخلق»، المنتج محسن جابر، وذلك في الثامنة مساءً على قناة النهار.

وأكد محمود سعد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن حلقتي اليوم وغدًا تمثلان لقاءً استثنائيًا مع محسن جابر، واصفًا إياه بأنه «صانع نجوم»، فتح خزائن ذكرياته وكشف الكثير من المحطات المهمة في مسيرته الفنية.

وقال سعد إن محسن جابر ليس مجرد شاهد على عصر كامل من الفن، لكنه واحد من أبرز صُنّاعه، مشيرًا إلى أن الحوار يأخذ المشاهدين في رحلة داخل كواليس صناعة الغناء في مصر.

وتناول اللقاء بدايات محسن جابر، وكيف دخل هذا العالم قادمًا من طنطا، وعاصر التحولات الكبرى في صناعة الموسيقى، بداية من عصر الأسطوانات وصولًا إلى عالم الكاسيت، ثم انتقاله إلى الإنتاج الفني من خلال الفنان محمد الكحلاوي.

كما يتطرق الحوار إلى كواليس منع المطربة ميادة الحناوي من دخول مصر لسنوات، إلى جانب الحديث عن رحلة مرض المطربة فايزة أحمد وإصرارها على الغناء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها.

ويتضمن اللقاء أيضًا كواليس خاصة عن علاقة الفنانة وردة الجزائرية بالموسيقار بليغ حمدي، إذ كشف محسن جابر أن بعضًا من أشهر الأغاني التي لا تزال حاضرة حتى اليوم كانت في الأصل رسائل متبادلة بينهما، من بينها أغنيات مثل أنا الحب اللي كان وبودعك.