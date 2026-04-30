تنظم دار الأوبرا بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة لقاءً على جسر الإبداع بين مصر واليابان، ويحمل عنوان "عالم واحد.. ألحان متعددة".

ويشارك خلال اللقاء مجموعة من نجوم العزف والغناء الأوبرالي في البلدين، وهم الباص باريتون ماساشي توموسوجي، وعازفة البيانو آيه خليفة، وسوليست الكمان ياسر الصيرفي، مع ضيفي الشرف العازفين أمير عوض وكيكو ناكامارو (بيانو)، وذلك في السابعة والنصف مساء السبت 2 مايو على المسرح الصغير.

ويضم البرنامج مزيجًا متنوعًا يجمع مختارات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية والموسيقى المصرية والتقليدية اليابانية والعالمية، منها: المقدمة الأولى لـ باخ، لحظة موسيقية لـ فرانز شوبرت، فانتازيا كارمن لـ ساراسات، الفالس الثاني لـ شوستاكوفيتش، طقطوقة "إيه العبارة" لـ أبو بكر خيرت، "ارفع نظرك إلى نجوم الليل" لـ ناكامورا، "قمر القلعة" لـ رينتارو تاكي وغيرها.

ويأتي الحفل ليجسد تناغم القوى الناعمة العالمية، إذ تصبح الموسيقى لغة التواصل بين ممثلي الشعبين الصديقين، وتبرز قدرة الإبداع على تجاوز الحدود الثقافية لتخلق حوارًا إنسانيًا راقيًا يعكس روح الانفتاح والتقارب.