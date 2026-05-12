إندونيسيا وكازاخستان تتطلعان إلى إبرام صفقات كبرى في قطاعي الطاقة والتجارة

تتطلع إندونيسيا وكازاخستان إلى تعزيز التعاون بينهما في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والصناعة والزراعة وتصنيع الأغذية والمنسوجات والخدمات المصرفية الإسلامية والاقتصاد الرقمي والتعليم والسياحة.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن وزير تنسيق الشئون الاقتصادية في إندونيسيا، إيرلانجا هارتارتو، قوله في بيان له عقب لقائه رئيس الوزراء الكازاخستاني، أولزاس بيكتينوف في أستانا، إن إندونيسيا تعتبر كازاخستان شريكا استراتيجيا في منطقتي آسيا الوسطى وأوراسيا.

وأضاف إيرلانجا، أنه "بفضل الموقع الجغرافي لكازاخستان وارتباطها الإقليمي، فهناك فرص كبيرة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين".

وفي قطاع الطاقة، أكدت الدولتان أهمية التعاون في مجال التحول في قطاع الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة، حيث جددت إندونيسيا التزامها بتحقيق تعهدها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.