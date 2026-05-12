أكسيوس: الجمهوريون يحولون معركة تمويل قاعة البيت الأبيض الجديدة إلى استفتاء على أمن ترامب

يعتزم قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي تحويل المعركة السياسية الدائرة حول طلب تمويل بقيمة مليار دولار لإجراء تحديثات أمنية مرتبطة بقاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض إلى ما يشبه الاستفتاء على أمن الرئيس دونالد ترامب، بحسب تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وتكمن أهمية القضية، بحسب التقرير، في أن الديمقراطيين يرون في رقم "مليار دولار" مادة سهلة لمهاجمة الجمهوريين أمام الناخبين القلقين من تكاليف المعيشة.

لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، قال إن التمويل يهدف إلى تأمين المنشأة الجديدة وضمان امتلاك جهاز الخدمة السرية الموارد اللازمة لحماية الرئيس.

وقال ثون للصحفيين الاثنين: "إنه إجراء مرتبط بالأمن. لدينا رئيس تعرض لثلاث محاولات اغتيال خلال العامين الماضيين فقط".

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" بأن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سيحاول تهدئة التوتر المتزايد مع نظرائه الجمهوريين في مجلس الشيوخ خلال كلمة سيلقيها في اجتماع الجمهوريين بالمجلس اليوم الثلاثاء.

وسيشارك أيضا مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي، شون كوران، في الاجتماع، بينما يدرس مجلس الشيوخ مسألة تمويل أمن الرئيس والحاجة إلى تعزيزات أمنية في القاعة الجديدة.

وتبدو تصريحات ثون موجهة بقدر كبير إلى الجمهوريين المترددين داخل الحزب، وليس فقط إلى الديمقراطيين.

وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس للصحفيين: "أتطلع لرؤية التفاصيل هذا الأسبوع".

أما رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، فقالت: "كان فهمي أن المشروع من المفترض أن يُمول عبر تبرعات خاصة.. هذا ما قاله الرئيس".

من جهته، قال السيناتور الجمهوري، راند بول، الذي يفضل تمويل القاعة عبر تبرعات خاصة: "لدي شعور بأنه إما لن يُدرج في مشروع القانون، أو ربما لن يجتاز اختبار بيرد، لكننا سنعرف المزيد غالبا الأسبوع المقبل".

وفي ختام التقرير، سخر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من الجمهوريين قائلا: "لقد أصبحوا جمهوريي قاعات الاحتفالات".