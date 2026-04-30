الرئيس الإيراني: مستعدون لاستئناف مسار الدبلوماسية عندما تغير واشنطن سلوكها

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، عن استعداد طهران لاستئناف مسار الدبلوماسية عندما تغير واشنطن سلوكها.

وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن «إيران مستعدة لمواصلة الحوار الدبلوماسي إذا توقف النهج الأمريكي المتسلط».

ونوه أن «انعدام الأمن في الخليج العربي ومضيق هرمز نتيجة عدوان أمريكي وإسرائيلي»، داعيًا إلى ضرورة إدانة القرصنة البحرية الأمريكية ضد السفن الإيرانية بشكل صريح ووقفها.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء اليابانية، إنها ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لضمان مرور جميع السفن عبر مضيق هرمز.

وأدلت تاكايتشي بهذه التصريحات عقب محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وذكرت تاكايتشي أنها تحدثت مع الرئيس شخصيًا، وبذلت جهودًا دبلوماسية متنوعة بالتعاون مع وزير الخارجية وسفارة بلادها في إيران، في إطار مساعٍ لضمان المرور الآمن لسفينة يابانية عبر مضيق هرمز.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» بأن تاكايتشي «جدّدت دعوتها لضمان حرية وسلامة الملاحة لجميع السفن، بما فيها السفن التابعة لليابان».

وفيما يتعلق بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن أملها الكبير في استئنافها قريبًا والتوصل إلى اتفاق نهائي.

واتفق بزشكيان وتاكايتشي على مواصلة التواصل الوثيق.



وقالت تاكايتشي للصحفيين إن العديد من السفن المرتبطة باليابان راسية حاليًا في الخليج العربي، مؤكدة أن الحكومة ستواصل السعي الحثيث عبر جميع الجهود الدبلوماسية والتنسيق لضمان مرور جميع السفن عبر المضيق خلال أقرب وقت ممكن.