ترامب: الحصار البحري على إيران يهدف لدفعها إلى الاستسلام والقبول بشروطنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحصار البحري المفروض على إيران يهدف لدفعها إلى "الاستسلام" والقبول بشروط الولايات المتحدة.

ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، الحصار البحري بأنه "ناجح بالكامل وعبقري، وكان محكما بنسبة 100%"، معتبرا أنه "يعكس قوة البحرية الأمريكية"، مشددا على أن إيران "لن تتمكن من اللعب بأي شكل"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

ومضى قائلا إن إيران "دُمّرت عسكريا، لم يعد لديهم جيش، أسطولهم البحري في قاع البحر، وسلاحهم الجوي لن يطير مجددا"، مضيفا أن الولايات المتحدة "قضت على معظم قدراتهم".

وتابع: "عليهم فقط أن يقولوا إنهم يستسلمون، هذا كل ما عليهم فعله"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني "في وضع صعب للغاية"، واصفا إياه بأنه "اقتصاد ميت".