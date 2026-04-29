الصين تتهم واشنطن بالنفاق لتعبيرها عن القلق بشأن سيادة بنما

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بانتهاك سيادة بنما بسبب نزاع على الموانئ في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، مما أثار ردا حادا آخر اليوم الأربعاء حيث وصفت الحكومة الصينية إدارة ترامب بالنفاق.

واندلع الخلاف الأخير في أوائل أبريل عندما اتهم روبيو الصين بـ "البلطجة" من خلال احتجاز عشرات السفن التي ترفع علم بنما - ولو لفترة قصيرة- بعد أن استولت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على اثنين من الموانئ الحيوية على القناة في وقت سابق من العام الجاري من شركة تابعة لشركة مقرها هونج كونج. ونفت الصين هذه الاتهامات.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء بيانا مشتركا مع مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة - بوليفيا وكوستاريكا وجويانا وباراجواي وترينيداد وتوباجو - قائلة إن هذا الإجراء كان "محاولة صارخة لتسييس التجارة البحرية" وأنهم "يقفون متضامنين مع بنما".

وكتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، إن "سيادة نصف الكرة الأرضية الذي نعيش فيه غير قابلة للتفاوض".

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن التصريحات "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتشوه الواقع".

وتابع جيان: "من الذي احتل قناة بنما لفترة طويلة، وغزا بنما بجيشه، وداس بشكل تعسفي على سيادتها وكرامتها؟ من الذي يطمع في قناة بنما، ويسعى إلى تحويل هذا الممر المائي الدولي - الذي من المفترض أن يظل محايدا بشكل دائم - إلى منطقة تابعة له، ويتجاهل سيادة الدول الإقليمية؟ الجواب واضح بذاته".

وأضاف " الذي جعل مسألة الموانئ قضية سياسية وأمنية هو الولايات المتحدة".