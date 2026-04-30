بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال لقائه، سكوت جيلمور، المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن، المستجدات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات وعدداً من الدول، وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرق الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية/وام/، إلى مجمل التطورات المتصلة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستعرضا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

كما بحثا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة قطاعات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.