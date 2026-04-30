 وزير الدفاع الأمريكي يرفض تحديد المدة التي قد تستغرقها الحرب مع إيران أو تكلفتها - بوابة الشروق
الخميس 30 أبريل 2026 8:13 ص القاهرة
وزير الدفاع الأمريكي يرفض تحديد المدة التي قد تستغرقها الحرب مع إيران أو تكلفتها

نشر في: الخميس 30 أبريل 2026 - 7:10 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أبريل 2026 - 7:10 ص

  رفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال جلسة بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء تحديد المدة التي قد تستغرقها الحرب مع إيران أو تكلفتها.
وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس" أن النائبة الديمقراطية كريسي هولاهان سألت هيجسيث: "كم شهرا إضافيا، وبتقدير تقريبي، تعتقد أنك ستحتاج لتتمكن من إنهاء العمليات بنجاح؟ وكم مليار دولار إضافية تعتقد أنك ستطلبها من هذا المجلس؟".
ورفض هيجسيث الإجابة على السؤال، قائلا إن الجيش الأمريكي لن يكشف أبداً لخصمه عن المدة التي سيلتزم بها في المهمة.
وأخذت جلسة استماع هيجسيث استراحة لمدة 10 دقائق، حيث استمرت الشهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب لمدة ثلاث ساعات تقريبا.


