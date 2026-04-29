قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بحث اليوم في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الملفين الإيراني والأوكراني.

وأضاف في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم السماح لإيران بأن تمتلك سلاحًا نوويًّا، موضحًا أن بوتين يؤيد ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وتابع: «بوتين قال إنه يريد أن يساعدني في إنهاء حرب إيران وقلت له يجب أن تنهي حربك في أوكرانيا».

ولفت ترامب إلى أن بلاده دمرت الدفاعات الجوية الإيرانية ولم يتبق لها سوى عدد قليل من الصواريخ، موضحًا أن 159 سفينة إيرانية باتت في قاع البحر.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني ينهار بشكل كبير ومتسارع وأن العملة هناك لا قيمة لها، كما أوضح أن نسبة التضخم في أعلى مستوياتها.

وأفاد ترامب، بأن إيران حصلت خلال الهدنة على بعض الأسلحة، وقال إنها بلاده تعرف مكان هذه الأسلحة وقادرة على تدميرها خلال 15 دقيقة.