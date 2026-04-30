الشرطة الكندية ترفض طلبا بتوفير مرافقة شرطية لإنفانتينو

أكدت شرطة فانكوفر، اليوم الأربعاء، رفض طلب بتوفير مرافقة أمنية للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أثناء تواجده بمدينة فانكوفر الكندية، لحضور اجتماعات الاتحاد.

وقال دون تشابمان، نائب رئيس الشرطة، في بيان: "المواكب الرسمية التي توقف حركة المرور مخصصة لرؤساء الدول".

وأضاف تشابمان: "بما أن مسؤولي فيفا لا يستوفون معايير الشخصية المحمية دوليا، التي تستدعي مثل هذه المرافقة (إغلاق الطرق والتقاطعات، وعدم الالتزام بإشارات المرور، إلخ)، فقد تم رفض الطلب".

ولم يرد فيفا على الفور على طلب التعليق.

ويعقد (فيفا) اجتماعاته هذا الأسبوع في فانكوفر، إحدى المدن الـ16، التي تستضيف مباريات كأس العالم، التي تنظمها كندا والولايات المتحدة والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ومن المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لفيفا، الذي يضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء، غدا الخميس.