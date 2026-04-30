المكتب الحكومي في غزة: 111 شهيدا و376 مصابا جراء خروقات الاحتلال خلال شهر أبريل

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 377 خرقًا خلال شهر أبريل 2026؛ أسفرت عن استشهاد 111 مواطنًا، وإصابة 376 مواطنًا، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويض مباشر لأي جهود تهدف إلى تثبيت التهدئة أو حماية المدنيين.

وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة 4503 شاحنات فقط، من أصل 18 ألف شاحنة كان من المفترض إدخالها وفقًا لبنود الاتفاق، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 25%، وهو ما يعكس تعطيلًا ممنهجًا لتدفق المساعدات وحرمان السكان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.

ونوه أن قطاع الوقود سجل تراجعًا حادًا، حيث دخلت 187 شاحنة وقود فقط خلال شهر أبريل، من أصل 1500 شاحنة منصوص عليها في الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 12%، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، وأثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والمياه والطاقة.

أما على صعيد حركة السفر، فقد بلغ عدد المسافرين ذهابًا وإيابًا 1567 مسافرًا فقط، من أصل 6000 مسافر كان من المفترض سفرهم وفق التفاهمات، بنسبة التزام لا تتجاوز 26%، وهو ما يعكس استمرار القيود المفروضة على حرية التنقل، وتقييد وصول المرضى والطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية.

وذكر أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد وجود فشل واضح في تنفيذ بنود الاتفاق، واستمرار سياسة المماطلة وعدم الالتزام، بما يقوض فرص التهدئة، ويُبقي الوضع الإنساني في دائرة التدهور المستمر.

وأدان بأشد العبارات استمرار جرائم القتل والتجويع والسياسات غير الإنسانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مُحملًا إياه المسئولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لاستمرار هذه الجرائم المُركبة التي تشكّل ضغطًا قاتلًا ومميتًا على السكان المدنيين.

وطالب الجهات الراعية للاتفاق والوسطاء والمجتمع الدولي بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لجميع بنود الاتفاق، مؤكدًا أهمية تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود وإدخال كل ما نص عليه الاتفاق دون قيود أو تعطيل.

وناشد ضمان فتح المعابر بشكل منتظم، وتمكين حركة السفر وفق ما تم الاتفاق عليه، قائلًا إن المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات العلاقة تتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية في الضغط الجاد على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف الخروقات والانتهاكات المستمرة والتي لم تتوقف مطلقًا.

وشدد على أن استمرار هذه الخروقات يمثل انتهاكًا خطيرًا، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية السكان المدنيين من الاحتلال الذي يمارس الجريمة يوميًا وعلى مدار اللحظة، كما وشدد على إنفاذ الالتزامات، ووضع حد لحالة التدهور الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.