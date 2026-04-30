بري يدعو لتشكيل لجنة تحقيق بشأن جرائم إسرائيل بحق عمال لبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول "الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق العمال وأماكن عملهم في لبنان".

وقال بري في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الموافق الأول من مايو، إن "يوم العمال هذا العام يجب أن يكون دعوة وطنية مفتوحة للدولة بكل سلطاتها، وللمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والعدلية، للتحرك لإلزام إسرائيل وقف عدوانها فورا قبل أي شيء آخر".

وأضاف أن "المطلوب أيضا الإسراع بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها وتوثيقها بالصوت والصورة على نحو ممنهج بحق العمال وأماكن عملهم، لا سيما المزارعين منهم في المناطق الحدودية الجنوبية وجنوب نهر الليطاني".

وأعرب بري عن "التضامن والمواساة مع عمال لبنان وأصحاب العمل والمهن الحرة والمزارعين والفلاحين والمسعفين والطواقم الطبية والتمريضية والإعلاميين، خصوصا الصامدين منهم في الجنوب وأولئك الذين أخرجوا من ديارهم جراء العدوانية الإسرائيلية".

واتهم رئيس مجلس النواب اللبناني إسرائيل "بتحويل مصادر رزق العمال اللبنانيين وحقولهم ومنازلهم ومصانعهم إلى أرض محروقة بأسلحة وذخائر محرمة دوليا".

كما وجه بري "تحية واعتزاز وتقدير للعمال الشهداء ولكل الشهداء الذين رسموا بدمهم خطا أحمر في مواجهة خط الاحتلال الأصفر”، معتبرا أن "الأرض هي الكرامة والحق الذي يعلو ولا يعلى عليه مهما غلت التضحيات".

ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومه على جنوب لبنان العديد من الأراضي الزراعية الأمر الذي كبد المزارعين خسائر باهظة.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2534 شهيدا و7863 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في جنوبي لبنان.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "صباح الخميس، أُسقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش في جنوبي لبنان، إثر إطلاق حزب الله صاروخ أرض جو".

وادعى أنه "لا توجد مخاوف من تسريب معلومات".

كما ادعى الجيش أنه "أمس (الأربعاء) قامت قوات الفرقة 146 وسلاح الجو بالقضاء على خمسة من عناصر حزب الله كانوا يعملون بالقرب من قوات الجيش في جنوبي لبنان".

وتابع: "في حادثتين منفصلتين، أطلق حزب الله أمس مسيّرات متفجرة على قوات الجيش في جنوبي لبنان، وانفجرت المسيّرات بالقرب من القوات، دون خسائر".

وباتت طائرات "حزب الله" المسيّرة المفخخة معضلة للجيش الإسرائيلي، وتعتبرها تل أبيب التهديد "الأكبر" لقواتها.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة بشأن احتمال وجود خسائر بشرية في الجيش الإسرائيلي، الذي يفرض تعتيما شديدا على نتائج رد "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

وردا على خروقات إسرائيل، يشن "حزب الله" هجمات محدودة بصواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

