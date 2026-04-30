6 إصابات جراء غارة للاحتلال على دير البلح وشهيد متأثر بإصابته في خان يونس

أصيب ستة مواطنين فلسطينيين قبل ظهر اليوم الخميس، إثر غارة اسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «معا»، إن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين قرب مشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أسفر عن ست إصابات، وصفت بعضها بالخطيرة.

كما أعلنت مصادر طبية في مشفى ناصر استشهاد المواطن حنون إسماعيل حنون بربخ (35 عامًا)، متأثرًا بإصابته جرّاء قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان، و8 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 824 شهيدًا، و2316 إصابة، و764 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و601 شهيد، و172 ألفًا و419 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.