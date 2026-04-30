قالت المتحدثة باسم «أسطول الصمود» خالدية أيوب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف 183 ناشطا وناشطة واقتادهم على متن سفن حربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن آخر اتصال معهم كان مساء أمس قبل أن تنقطع الاتصالات تماما نتيجة لجوء الاحتلال إلى قطع الاتصالات بما في ذلك طلب الإنقاذ والمساعدة.

وأضافت خلال مقابلة تليفزيونية لشبكة «الجزيرة» الإخبارية، مساء الخميس، أن الاحتلال ترك بعض السفن تائهة في عرض البحر في مواجهة العاصفة، لافتة إلى أن بقية سفن أسطول الصمود تحاول حاليا إنقاذ المتبقين على تلك السفن الضائعة بمساعدة حرس الشواطئ اليوناني.

ونوهت إلى عدم وصول حتى الآن أي أخبار عن المخطوفين من قبل قوات الاحتلال، موضحة أن ما اختلف في هجوم هذه المرة هو الموقع والتوقيت، بعد أن تمت عملية الاختطاف في وسط البحر الأبيض المتوسط على بُعد 1100 كيلومتر من شواطئ فلسطين المحتلة، وقبل نحو عشرة أيام من الموعد المقرر لوصول السفن إلى شواطئ غزة.

وأضافت أن السياسة الإسرائيلية في انتهاك القانون الدولي والقوانين البحرية وحقوق الإنسان مستمرة نتيجة غياب الردع والمحاسبة الدولية للكيان الصهيوني، موضحة أن الاستهداف المبكر جاء نتيجة تخوف الاحتلال من وصول الأسطول الذي يضم عددا كبيرًا من السفن ونشطاء الذين ينتمون لأكثر من 70 جنسية.

وأكدت أن السفن المتبقية مصممة على الاستمرار في طريقها نحو شواطئ غزة، لافتة إلى انطلاق الحراكات الشعبية اليوم في عدة مدن أوروبية للاحتجاج على هذا التصرف الهمجي واختطاف النشطاء الأمميين.

واختتمت بمطالبة الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الاحتلال، والعمل الفوري للحفاظ على سلامة وحياة النشطاء المختطفين وتحريرهم بسرعة، ردًا على انتهاك القوانين الدولية والبحرية في عرض المتوسط.

وأدانت الخارجية الإسبانية بشدة، الخميس، اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة قبالة اليونان، منتقدة العملية التي أسفرت عن توقيف ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم إسبان.

وانطلقت في الأسابيع الأخيرة مجموعة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الساعين إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، من مرسيليا في فرنسا، وبرشلونة في إسبانيا، وسيراكوزا في إيطاليا، وأعلن المنظمون الخميس، أن سفنا عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن النشطاء الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، المتجه إلى غزة واعترضته البحرية الإسرائيلية، سيُنقلون إلى اليونان.