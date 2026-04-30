مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة

قالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، ليلى بكر، إن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا يمكن تجزئتها، مشددة على ضرورة العمل بالتوازي على إبقاء الأشخاص أحياء وتمكينهم من التعافي بصورة مبكرة.

وشددت خلال تصريحات تليفزيونية عبر «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، على ضرورة حماية الطواقم الطبية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية، مشيرة إلى أن الصندوق بحاجة الآن إلى 100 مليون دولار، إلى جانب 98 مليون دولار أخرى إضافية العام الحالي.

وأشارت إلى الصندوق يسعى جاهدا للوصول إلى النساء والفتيات اللواتي يعانين من احتياجات ملحة، وتقديم الخدمات الضرورية لهن ضمن بيئة آمنة تضمن الحفاظ على كرامتهن.

ونوهت إلى أن أكثر من 60% من المؤسسات الصحية تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي، مشيرة إلى أن غزة تحاول اليوم إعادة بناء قطاعها الصحي عبر هيئة الأمم المتحدة وشركائها.

وأوضحت أن وقوع المنطقة تحت الاحتلال يحول دون وصول الإمدادات الطبية المناسبة، مؤكدة أن القطاع الطبي والصحي يتعرض لهجوم متواصل منذ 2023، وعدم القدرة على إدخال المستلزمات الطبية الضرورية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وأشارت إلى أن النظام الصحي والطبي الحالي في غزة «هش للغاية»، الأمر الذي يعيق القدرة على منح السكان كل احتياجاتهم، مشددة على ضرورة توفير «ظروف مواتية» وآمنة، تضمن وصول النساء والفتيات إلى احتياجاتهن الصحية دون خوف.