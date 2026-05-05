 تأجيل محاكمة طالبة وشقيقها بتهمة قتل جارتهما لسرقة هاتفها في الشرقية لـ12 مايو - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مايو 2026 2:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

تأجيل محاكمة طالبة وشقيقها بتهمة قتل جارتهما لسرقة هاتفها في الشرقية لـ12 مايو

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 2:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 2:35 م

أصدرت محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سامي عبدالحليم، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل محاكمة طالبة وشقيقها لجلسة 12 مايو الجاري، للمرافعة؛ لاتهامهما بقتل جارتهما الطفلة "مريم" لسرقة هاتفها المحمول بقرية مشتول القاضي بمركز الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية كشفت ملابسات الواقعة التي جرت بتاريخ 8 أبريل الماضي، حيث جرى العثور على جثمان الطفلة "مريم صابر"، 14 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، ومقيمة بقرية مشتول القاضي التابعة لدائرة مركز الزقازيق، داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جارتها "سلمى م"، 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، وشقيقها "عبدالله"، طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث استدرجا المجني عليها إلى داخل المنزل، ثم تمكنا من خنقها بقصد سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

وتبين أن المتهمين تركا الجثمان داخل المنزل بعد فشل محاولتهما في التخلص منه لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهة عنهما، قبل ضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك