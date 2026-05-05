أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، اليوم الثلاثاء، محاكمة "ل.ع.ال"، عاطل، إلى جلسة دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل، لحضور الطبيب الشرعي، وذلك لاتهامه بقتل زوجته "ن.ف.ب"، نجلة عمه، باستخدام سير جلد، بسبب الخلافات الأسرية.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 23357 لسنة 2025 جنايات محرم بك، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بمقتل المجني عليها في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، أن المتهم اعتاد التعدي على المجني عليها أكثر من مرة، وفي يوم الواقعة، تعدى عليها بالضرب مستخدمًا سيرًا جلديًا، بسبب خلافات نشبت بينهما، ما أدى إلى سقوطها أرضًا مغشيًا عليها، حتى فارقت الحياة.

وبتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية اتخذت قرارها المُتقدم، بعضوية المستشارين: طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وأمانة سر عمرو زكي.