تلقى منتخب إيران ضربة موجعة قبل انطلاق تحضيراته لبطولة كأس العالم 2026، بعد تعرض جناحه علي جولزاده لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا خلال مشاركته مع ناديه ليخ بوزنان في مواجهة أمام موتور لوبلين ضمن منافسات الدوري، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد تدخل عادي انتهى بإصابة قوية في الركبة.

وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض جولزاده لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وهي الإصابة التي أنهت موسمه بشكل رسمي، وأثارت الشكوك حول جاهزيته للمشاركة في تحضيرات المنتخب للمونديال.

وأكد نادي ليخ بوزنان أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، يعقبها برنامج تأهيلي طويل قد يمتد لعدة أشهر، ما يجعل عودته قبل البطولة غير مؤكدة.

وتُعد هذه الإصابة خسارة كبيرة للمنتخب الإيراني، نظرًا للدور الهجومي المهم الذي كان من المتوقع أن يلعبه جولزاده على الجهة اليمنى، حيث يمثل أحد أبرز مفاتيح اللعب في الفريق.

وتأتي هذه الضربة في وقت حساس، خاصة أن استعدادات المنتخب الإيراني تأثرت في الفترة الأخيرة، بعد تعليق النشاط الكروي المحلي نتيجة التوترات الإقليمية، وهو ما حدّ من جاهزية اللاعبين من خلال قلة المباريات التنافسية.

وبدلاً من ذلك، اقتصرت التحضيرات على المعسكرات المغلقة والتدريبات الداخلية في طهران، مع إقامة مباريات ودية محدودة بين لاعبي المنتخب، في محاولة للحفاظ على الجاهزية الفنية رغم الظروف الصعبة.