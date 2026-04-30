استعدادات خاصة على الخط الثالث للمترو لتسهيل حركة الجماهير خلال مباراة القمة

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، رفع درجة الاستعداد داخل محطات الخط الأخضر الثالث، وعلى رأسها محطتي الاستاد وأرض المعارض، بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ستقام غدا الجمعة في تمام الساعة 8 مساء باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة تطبيق ترتيبات تشغيلية خاصة تهدف إلى تنظيم الدخول والخروج بسلاسة وتقليل التكدسات قبل وبعد المباراة.

وذكرت الشركة، في منشور لها عبر حسابها بفيسبوك اليوم الخميس، إنه تقرر تكثيف تشغيل القطارات على خط الثالث لخدمة المشجعين، حيث سيتم توفير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور، وقطار كل 11 دقيقة من محطتي جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى الكيت كات.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الترتيبات تهدف إلى تسهيل حركة الجماهير وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة قبل وبعد المباراة، داعية الجماهير إلى الاستمتاع بأجواء المباراة وتشجيع فرقهم في أجواء منظمة، مع استخدام المترو كوسيلة تنقل مريحة وسريعة عبر الخط الأخضر الثالث.