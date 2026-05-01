أستراليا تُشارك في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، مشاركة أستراليا في مباحثات دبلوماسية حول أحدث مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح مضيق هرمز.

وتسعى إدارة ترامب إلى تشكيل تحالف دولي، يُعرف باسم "تحالف الحرية البحرية"، لفتح المضيق في مرحلة ما بعد النزاع.

ويمكن أن تتخذ المشاركة أشكالا دبلوماسية، أو تبادل المعلومات، أو فرض العقوبات، أو تعزيز الوجود البحري.

وقالت وونج إن أستراليا تُجري محادثات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية: "نحن نعمل مع جميع شركائنا، المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة".

وأضافت: "نبحث الخيارات المتاحة، مع الإشارة إلى أننا قدمنا ​​بالفعل دعما دفاعيا ودبلوماسيا للمنطقة".