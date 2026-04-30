روائي عالمي يرفض حضور فعالية أدبية في إسرائيل بسبب فظائعها بغزة

رفض الكاتب الحائز على جائزة نوبل، الجنوب إفريقي جيه إم كوتزي، دعوة لحضور مهرجان أدبي في «إسرائيل»، بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة.

ويتعلق القرار بالدورة الرابعة عشرة من مهرجان الكتاب الدولي، المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 28 مايو في مركز «مشكنوت شاعنانيم» الثقافي بالقدس المحتلة.

وقالت مديرة المهرجان، جوليا فيرمينتو-تزايسلر، إن كوتزي قد دُعي للمشاركة لكنه رفض العرض بشدة.

وذكر كوتزي في رسالته أن إسرائيل منذ أكتوبر 2023 كانت تنفذ ما وصفه بأنه «إبادة جماعية» في قطاع غزة، مضيفًا أن هذه الأعمال قوبلت بدعم لا متناهٍ من غالبية الإسرائيليين.

كما جادل الكاتب أيضًا بأنه لا يمكن لأي شريحة من «المجتمع الإسرائيلي»، بما في ذلك الأوساط الفكرية والفنية، أن تدّعي البراءة من التواطؤ في الجريمة الوحشية في غزة.

وخلص إلى أن أي محاولة من جانب إسرائيل، لاستعادة مكانتها الدولية ستستغرق سنوات عديدة.

ويُعتبر كوتزي، البالغ من العمر 86 عامًا، على نطاق واسع أحد أكثر الكتاب المعاصرين تأثيرًا.

وقد فاز بجائزة بوكر مرتين، عامي 1983 و1999، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2003، وهي إحدى أرفع الجوائز في الأدب العالمي.