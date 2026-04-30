لبنان: 9 شهداء و13 جريحا جراء غارات إسرائيلية على بلدات جبشيت وتول وحاروف

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، بسقوط 9 شهداء و13 جريحًا غارات إسرائيلية على بلدات جبشيت وتول وحاروف جنوب البلاد.

وقالت إن العدوان الجوي الذي نفذته الطائرات الحربية الاسرائيلية قبل ظهر اليوم، أدى إلى استشهاد 3 مواطنين في بلدة جبشيت، وجرح 7 آخرين، وتدمير مبنى سكني.

ولفتت إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 4 مواطنين في بلدة تول أيضًا، وجرح 6 آخرين، وتدمير مبنى سكني، واستشهاد مواطنين اثنين في بلدة حروف وتدمير منزل.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفًا بلدة السلطانية، كما قصفت مدفعية العدو أطراف زوطر الشرقية وميفدون بالقذائف المدفعية.

وتتواصل خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، سواء بالقصف الجوي أو المدفعي، تزامنا مع استمرار عمليات الهدف والنسف في قرى الجنوب اللبناني، في وقت يشن فيه حزب الله هجمات يؤكد أنها ردا على تلك الخروقات.

وأمس، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الجيش لديه حرية عمل كاملة داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود حزب الله على الحدود الشمالية.

وأشار زامير إلى أن «إسرائيل في حرب تاريخية»، مضيفًا: «حققنا كل ما حدده لنا المستوى السياسي بشأن إيران ولبنان، بل وأكثر من ذلك، ووجهنا ضربة مؤلمة لإيران ودمرنا منشآت عسكرية مرتبطة بحزب الله»، بحسب مزاعمه

ولفت إلى أن الجيش سيواصل استهداف البنية التحتية والمسلحين في جنوب لبنان، مضيفًا: «لن ننسحب من المنطقة العازلة في جنوب لبنان حتى ضمان أمن بلداتنا الشمالية على المدى الطويل».