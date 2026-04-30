سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت إسرائيل، الخميس، سلسلة غارات مكثفة على بلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل واستهدفت دراجة نارية في قضاء صور جنوبي لبنان، فيما تواصلت عمليات البحث عن مفقودين جراء غارات سابقة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة صريفا بقضاء صور (جنوب)، ما أسفر عن إصابة شخص".

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات "على بلدات قلاويه وتول وعدشيت وجبشيت وحاروف في قضاء النبطية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في أجواء الجنوب اللبناني".

وفي قضاء بنت جبيل، قالت الوكالة إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي بيت ياحون والجميجمة، ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية والمنازل.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي "أغار أيضا على بلدتي برعشيت وحاريص على ثلاث دفعات، مستهدفا مباني سكنية وطرقات".

وفي بلدة الخيام الحدودية لفتت الوكالة إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت قرابة الساعة السادسة صباحا عملية تفجير"، دون تفاصيل إضافية.

وفي السياق، استأنفت فرق الدفاع المدني اللبناني صباح الخميس، عمليات البحث عن مفقودين في بلدة جويا، عقب غارة إسرائيلية استهدفت البلدة أمس، فيما كانت الفرق قد انتشلت جثامين 5 شهداء من الموقع وفق الوكالة.

وفي بلدة باتوليه بقضاء صور قالت الوكالة‘ أن غارة إسرائيلية "أدت إلى تدمير محطة مياه وتوقف ضخ المياه إلى السكان المتبقين في البلدة"، مشيرة إلى "قيام القوات الإسرائيلية أيضا بنسف منتجع البياض السياحي".

وأفادت بانه تم تسجيل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فجرا فوق منطقة صور.

وفي 17 أبريل بدأت هدنة بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام جرى تمديدها حتى 17 مايو، غير أن تل أبيب تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

وردا على خروقات إسرائيل، يشن "حزب الله" هجمات محدودة بصواريخ وطائرات مسيّرة تستهدف قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات