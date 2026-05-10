شارات سوداء ودقيقة حداد تكريمًا لوالد فليك في الكلاسيكو

في أجواء يخيّم عليها الحزن، يستعد ناديا برشلونة وريال مدريد لتكريم والد المدير الفني للفريق الكتالوني هانز فليك، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، وذلك قبل انطلاق مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد قبل صافرة البداية على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن مع المدرب الألماني في هذا الظرف العائلي الصعب، رغم قيادته لفريقه في مباراة قد تحسم لقب الليجا.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، سيرتدي لاعبو برشلونة شارات سوداء حدادًا على والد مدربهم، تأكيدًا على دعمهم له في هذه اللحظات المؤثرة.

من جانبه، حرص نادي ريال مدريد على تقديم التعازي رسميًا، حيث نشر بيانًا أعرب فيه عن بالغ الحزن لوفاة والد فليك، مقدمًا خالص المواساة لعائلته وأحبائه.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويكفيه الحصول على نقطة واحدة فقط لحسم لقب الدوري الإسباني رسميًا.