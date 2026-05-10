كومو يحسم التأهل الأوروبي بفوز ثمين على فيرونا في الدوري الإيطالي

حسم كومو تأهله رسميًا إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه فيرونا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ونجح المهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس في تسجيل هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط تاريخية ضمنت له الوجود أوروبيًا في موسم 2026 ـ 2027 على أقل تقدير عبر بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت المباراة بداية قوية من أصحاب الأرض، حيث هدد فيرونا مرمى كومو مبكرًا بأكثر من فرصة خطيرة، إلا أن الحارس جان بوتيز تألق في التصدي لمحاولات توماس سوسلوف، بينما حرمت الراية أصحاب الأرض من هدف بعد وجود حالة تسلل.

ورد كومو بمحاولات متفرقة قبل أن ينجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة الحادية والسبعين، بعدما استغل دوفيكاس خطأ دفاعيًا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقوة في الشباك.

وكاد فيرونا أن يدرك التعادل سريعًا عبر كيرون بوي، لكن تقنية الفيديو أكدت وجود تسلل بعد مراجعة طويلة، ليتم إلغاء الهدف وسط اعتراضات من لاعبي الفريق المضيف.

ورفع كومو رصيده بهذا الانتصار ليصعد إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متقدمًا على روما بفارق نقطة واحدة، وبفارق نقطتين خلف ميلان، ليضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ويواصل المدرب سيسك فابريجاس كتابة موسم استثنائي مع كومو، بعدما قاد الفريق لتحقيق نتائج لافتة جعلته أحد أبرز مفاجآت الموسم في الكرة الإيطالية.