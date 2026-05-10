ختام منافسات البطولة الدولية للتنس بالأهلي

اختتمت اليوم، الأحد، منافسات البطولة الدولية للتنس تحت 18 عامًا ناشئين وناشئات «ITF World Tour J60»، التي ينظمها الأهلي على مجمع ملاعب التنس بمقر النادي بالجزيرة للعام الثاني على التوالي.

وانطلقت منافسات البطولة في الثالث من شهر مايو، وشهدت منافسات البطولة أداءً قويًّا للغاية، خاصة في الأدوار النهائية.

تُعد البطولة الدولية للتنس واحدةً من أبرز بطولات فئة «J60» في أجندة الاتحاد الدولي للتنس، بمشاركة أكثر من 120 لاعبًا ولاعبة تحت 18 سنة من 20 جنسية مختلفة، بنظام خروج المغلوب.

أسفرت مباريات اليوم الختامي في منافسات فردي ناشئين، عن فوز سيف سميح لاعب الأهلي بالمركز الأول، كما حصدت رهف عماد الدين لاعبة الأهلي المركز الأول أيضًا في منافسات الناشئات.

وشارك في تسليم جوائز البطولة كل من: وليد سامي سكرتير عام الاتحاد المصري والعربي للتنس، ووائل التلباني أمين صندوق الاتحاد المصري، وأحمد طارق رئيس جهاز التنس.

وأشرف على البطولة أحمد طارق رئيس جهاز التنس، ومحمود عبد المبدي المدير الفني، ويمنى حشيش المدرب العام، وأحمد اللبودي المدير الإداري.