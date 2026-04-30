الخميس 30 أبريل 2026 10:33 م القاهرة
مصرع شابين سقطا من أعلى سقالة أثناء العمل في الجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 30 أبريل 2026 - 10:19 م | آخر تحديث: الخميس 30 أبريل 2026 - 10:28 م

لقي شابان مصرعهما بعدما سقطا من أعلى سقالة خلال أداء عملهما في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط شابين من أعلى سقالة بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ، وتبين أن المتوفيين هما "محمد ج"، 20 عاما، و"كريم إ"، 19 عاما، مقيمان بقرية دار السلام التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وسقطا من أعلى سقالة أثناء العمل، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصاباتهما.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

