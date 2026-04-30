القبض على سيدة حقنت حفيديها بمادة الكلور انتقاما من والدتهما في الصف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة؛ لاتهامها بحقن حفيديها بمادة الكلور في منطقة الصف، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بحالة إعياء شديدة، وذلك لخلافات مع والدتهما.

واعترفت المتهمة، عقب القبض عليها، بأنها ارتكبت الجريمة لكرهها الشديد لزوجة ابنها (والدة الطفلين)، ونيتها زرع الكراهية بين ابنها وزوجته ودفعه إلى طلاقها بسبب الإهمال.

وتابعت أنها قد حقنت حفيدها الأول الرضيع الذي يبلغ من العمر عاما واحدا بمادة الكلور لقتله، وعند عدم اكتشاف جريمتها الأولى قررت التخلص من شقيق الرضيع بذات الطريقة، لكن فُضح أمرها وتم القبض عليها.

وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا منذ 3 أشهر بوصول طفل يبلغ من العمر عاما واحدا إلى المستشفى مصابا بآثار حقن في صدره، وتوفي متأثرا بإصابته.

وبالانتقال والفحص ادعت جدة الطفل حينها أن ثعبانا لدغه، ولم يشك الوالدان في وجود سبب جنائي، وسارت الأمور على أنها حادثة عرضية.

بعد مرور شهر على وفاة الرضيع، أُصيبت شقيقته بنفس الأعراض الغامضة وتم نقلها للمستشفى، ودخلت الطفلة العناية المركزة وما زالت محجوزة بها حتى الآن، وكررت الجدة نفس الرواية مدعية أن ثعبانا لدغ الطفلة أيضا.

وبإجراء التحريات حول تكرار الواقعة بذات الأسلوب، تبين أن الجدة كانت تحقن الحفيدين بمادة "الكلور"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.