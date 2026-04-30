البحرية الألمانية تعلن توجه عدة سفن حربية للمشاركة في مناورة دولية بالنرويج

تتجه عدة سفن حربية ألمانية للمشاركة في مناورة متعددة الجنسيات في مدينة هارستاد النرويجية.

ومن بين هذه السفن الفرقاطتان "ساكسونيا-أنهالت" و"هامبورج"، إضافة إلى سفينة الإمداد "بون"، وذلك بحسب ما أفادت به متحدثة باسم المركز الصحفي للبحرية في مدينة فيلهلمسهافن الألمانية الساحلية.

وأوضحت المتحدثة أن هذه السفن انطلقت من مينائها الأم في فيلهلمسهافن.

كما يشارك في المناورة أيضا الطرادان "براونشفايج" و"إرفورت".

ومن المتوقع وصول جميع السفن إلى هارستاد في شمال النرويج غدا الجمعة.

ويشارك في المناورة نحو 2500 جندي من النرويج وبلجيكا والدنمارك وهولندا وألمانيا، فيما تشارك السويد وليتوانيا بصفة مراقبين.

وتُجرى مناورة "ميولنر 2026" التي يشارك فيها ما مجموعه ثماني سفن، تحت قيادة ألمانية.

وقالت المتحدثة إن أهمية التعاون الوثيق بين الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتزايد في ظل الظروف الراهنة على صعيد السياسة الأمنية، مشيرة إلى أن "الجناح الشمالي (للحلف) على وجه الخصوص يمثل منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وسيتم ضمان حمايته ومراقبته من خلال تعاون وثيق".

وتهدف المناورة إلى إجراء تدريبات متواصلة على مدار عدة أيام وليالٍ في البحر وعلى اليابسة، في ظروف تحاكي الواقع.

وذكرت المتحدثة أن "الهدف هو ترسيخ الإجراءات تحت ضغط الوقت، وتعزيز التعاون بين الشركاء، وضمان الجاهزية العملياتية حتى في ظل مستويات عالية من الضغط".