وزير الحرب الأمريكي: إيران تتبع استراتيجية كوريا الشمالية للحصول على سلاح نووي

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، إن إيران تتبع استراتيجية كوريا الشمالية للحصول على سلاح نووي عبر بناء درع صاروخي.

وأضاف هيجسيث خلال جلسة استماع أمام الكونجرس، أن الإيرانيين كانوا أقرب إلى امتلاك سلاح نووي من أي وقت مضى بسبب "الاتفاقيات السيئة" التي أُبرمت في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مشيرا إلى أن "الرئيس دونالد ترامب كان عازما على اتخاذ إجراءات حاسمة حيال ذلك، ورفض السماح لهم بتعزيز درعهم الصاروخي التقليدي. وتلك هي الاستراتيجية ذاتها التي طُبقت مع كوريا الشمالية"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "ما كانت تسعى إليه إيران هو إخفاء طموحاتها النووية، والكشف عنها تدريجيا بمرور الوقت، ومن ثم بناء درع تقليدي من الصواريخ يتسم بقوة هائلة تحول دون تجرؤ أي دولة على تحديها، خشية ما قد يترتب على إطلاق العنان لتلك الترسانة".