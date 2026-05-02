الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي بعد الهجوم على أسطول الصمود

أفاد الاتحاد الأوروبي، في أعقاب هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على أسطول "الصمود العالمي" في المياه الدولية، بأنه لا يشجع استخدام الأساطيل كوسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية، داعيا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي.

جاء ذلك خلال رد المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، الخميس، على أسئلة مراسلة الأناضول بشأن ما إذا كان موقف الاتحاد الأوروبي المتمثل بتجنب توجيه الاتهام إلى إسرائيل، وتوجيهه إلى المشاركين في الأسطول، وما إذا كان ذلك يمنح إسرائيل حرية مطلقة للتدخل ضد هذه الأساطيل.

وقالت كبيرة المتحدثين باسم المفوضية باولا بينهو: "إذا أردنا توضيح الأمر، فنحن لا نريد تعريض حياة المشاركين في الأسطول للخطر، نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية، لكن من الممكن إيصالها بطرق أكثر أمانا".

بدوره، أكد المتحدث باسم الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أنه يؤيد تصريح نظيرته بأن الأساطيل البحرية لا يتم تشجيعها.

وقال: "وفقا لموقفنا الرسمي، فإننا لا ندعم الأساطيل البحرية كوسيلة لإيصال المساعدات لأنها تعرض حياة المشاركين للخطر".

وجدّد دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف إلى ضمان توزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشيرا إلى أن الاتحاد يقدّم مساعداته عبر وسائل وآليات متعددة.

وفي تعليقه على الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول، قال العنوني: "يسعى الناشطون إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وفي الوقت نفسه إيصال المساعدات الأساسية إلى سكان القطاع".

وأردف "من الأهمية بمكان ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، والتخفيف من معاناة سكان غزة، كما أن احترام الحقوق الدولية والقانون الدولي أمر بالغ الأهمية".

وأكد العنوني أنهم يجددون دعوتهم لإسرائيل إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار، مضيفا: "يجب حماية حرية الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي".

والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.

ومساء الأربعاء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عبر تدخل غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين.

وبحسب معلومات قدمها مسئولون بالأسطول في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

وأضاف المسئولون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز 21 قاربا خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قاربا من دخول المياه الإقليمية اليونانية، فيما لا يزال 14 قاربا يواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.