بلوكس يطيح بحامل اللقب رود ويصل لقبل نهائي بطولة مدريد للتنس

واصل البلجيكي ألكسندر بلوكس مسيرته المذهلة في بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الخميس، حيث فاجأ حامل اللقب كاسبر رود بفوزه عليه 6-4 و6-4، ليصل إلى الدور قبل النهائي لإحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته.
ولم يسبق لبلوكس الفوز بأي مباراة على مستوى اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الملاعب الرملية قبل هذا الشهر، لكنه تألق في مدريد حيث أطاح في وقت سابق بالمصنف الثالث فيليكس أوجيه-الياسيم في طريقه إلى الدور قبل النهائي.
وأنهى بلوكس المباراة في 96 دقيقة ليصبح رابع أقل لاعب في التصنيف العالمي يصل إلى الدور قبل النهائي في تاريخ البطولة.
ولم يبد اللاعب المصنف 69 عالميا أي علامات للتوتر، حيث هزم رود بأسلوبه الهجومي من الخط الخلفي إضافة لارسالته القوية.
وقال بلوكس (21 عاما) في مقابلة أجريت معه على الملعب "أنا فخور بأدائي في المباريات الاخيرة. اعتقد أن الظروف هنا تناسبني جيدا".
وأضاف "أشعر أن الملاعب الرملية بطيئة، لذا لدي الوقت للاستقرار وتوجيه ضرباتي، والسعي وراء ضرباتي".
وتابع " في الوقت نفسه، الملعب سريع جدا بسبب الارتفاع والحرارة أحيانا. اعتقد أن هذا المزيج مثالي بالنسبة لي".
وسيواجه بلوكس في المباراة التالية أما المصنف الثاني والفائز باللقب مرتين ألكسندر زفيريف أو المصنف العاشر فلافيو كوبولي، اللذين سيتواجهان في وقت لاحق اليوم.