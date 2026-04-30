بلوكس يطيح بحامل اللقب رود ويصل لقبل نهائي بطولة مدريد للتنس

واصل البلجيكي ألكسندر بلوكس مسيرته المذهلة في بطولة مدريد المفتوحة ​للتنس اليوم الخميس، حيث فاجأ حامل اللقب ‌كاسبر رود بفوزه عليه 6-4 و6-4، ليصل إلى الدور قبل النهائي لإحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة للمرة ​الأولى في مسيرته.

ولم يسبق لبلوكس الفوز بأي ​مباراة على مستوى اتحاد لاعبي التنس المحترفين ⁠على الملاعب الرملية قبل هذا الشهر، لكنه تألق ​في مدريد حيث أطاح في وقت سابق بالمصنف ​الثالث فيليكس أوجيه-الياسيم في طريقه إلى الدور قبل النهائي.

وأنهى بلوكس المباراة في 96 دقيقة ليصبح رابع أقل لاعب ​في التصنيف العالمي يصل إلى الدور قبل النهائي ​في تاريخ البطولة.

ولم يبد اللاعب المصنف 69 عالميا أي علامات ‌للتوتر، ⁠حيث هزم رود بأسلوبه الهجومي من الخط الخلفي إضافة لارسالته القوية.

وقال بلوكس (21 عاما) في مقابلة أجريت معه على الملعب "أنا فخور بأدائي في المباريات ​الاخيرة. اعتقد أن ​الظروف هنا ⁠تناسبني جيدا".

وأضاف "أشعر أن الملاعب الرملية بطيئة، لذا لدي الوقت للاستقرار وتوجيه ​ضرباتي، والسعي وراء ضرباتي".

وتابع " في الوقت نفسه، ​الملعب ⁠سريع جدا بسبب الارتفاع والحرارة أحيانا. اعتقد أن هذا المزيج مثالي بالنسبة لي".

وسيواجه بلوكس في المباراة ⁠التالية ​أما المصنف الثاني والفائز باللقب ​مرتين ألكسندر زفيريف أو المصنف العاشر فلافيو كوبولي، اللذين سيتواجهان في ​وقت لاحق اليوم.