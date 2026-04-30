نادين خان عضو لجنة تحكيم مهرجان منصات في دورته العاشرة

تشارك المخرجة نادين خان كعضو لجنة تحكيم في مهرجان منصات للأفلام في دورته العاشرة، والتي تقام في الفترة ما بين 20 إلى 23 مايو المقبل.

وتضم لجنة التحكيم المخرجة نادين خان، والمخرج أمير الشناوي، والفنانة يسرا اللوزي.

يذكر أن أحدث أعمال المخرجة نادين خان مسلسل "مسار إجباري"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ورشدي الشامي، ومي الغيطي، ونور محمود، وجوري بكر، ومحسن منصور، وياسمينا العبد.

نادين خان مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما عام 2001، وقدمت عددا من المسلسلات الاجتماعية الناجحة، من بينها "سابع جار"، و"ليه لأ؟!" (الجزء الثالث)، و"مين قال؟!" و"مسار إجباري".

كما أخرجت فيلم "أبو صدام"، الذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرضه العالمي الأول، وحصل على جائزة أفضل ممثل.

ويُعد فيلم "هرج ومرج" أول أفلامها الروائية الطويلة، وقد حصد جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام 2012، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، إلى جانب جائزة التطوير من مهرجان لوكارنو، أحد أهم المهرجانات السينمائية العالمية.

وانطلقت نادين خان في مشوارها الإخراجي من خلال عدد من الأفلام القصيرة الناجحة، كان من أبرزها "واحد في المليون" و"هون وهونيك"، واللذان عُرضا في مهرجانات دولية وحصدا العديد من الجوائز.

كما قدمت عددا من الأفلام الوثائقية، من بينها "الغريب"، و"العيد فرحة"، و"إم علي".