رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ: أمريكا تواجه أخطر بيئة أمنية منذ الحرب الثانية

واجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوما آخر من الاستجواب المكثف في مبني الكابيتول هيل (الكونجرس)، حيث حصل أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، على أول فرصة لمواجهته أو الإشادة به بشأن تعامله مع حرب إيران.

وافتتح السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي ينتمي للحزب الجمهوري، الجلسة بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تواجه أخطر بيئة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية. وأشاد أيضا باستخدام الرئيس دونالد ترامب للجيش.

وقال ويكر إنه من خلال الحرب ضد إيران "عمل ترامب على إزالة القدرات العسكرية التقليدية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دائم."

وأشاد أيضا بمقترح ميزانية ترامب لعام 2027.

وأشار إلى أن "هذا الطلب البالغ 1.5 تريليون دولار يتضمن حزمة واسعة من البرامج والمبادرات المهمة، التي تُعد ضرورية تماما لحماية المصالح الأمريكية في القرن الحادي والعشرين."

وأمس الأربعاء، خاض هيجسيث مواجهة مع الديمقراطيين خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب استمرت قرابة ست ساعات، حيث وُجهت إليه أسئلة حادة بشأن تكاليف الحرب من حيث الأموال والأرواح وتراجع مخزونات الأسلحة الحيوية.

ومن المقرر أن تستمع لجنة مجلس الشيوخ إلى عرض مماثل بشأن مقترح الميزانية العسكرية للإدارة الأمريكية لعام 2027، والذي من شأنه أن يرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 1.5 تريليون دولار.

وسيؤكد هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، مجددا على الحاجة إلى مزيد من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الصاروخي والسفن الحربية.

ومن المرجح أيضا أن يواجه هيجسيث وكين أسئلة صعبة بشأن مستويات القوات الأمريكية في أوروبا، وذلك بعد أن أطلق ترامب، أمس الأربعاء، تهديدا جديدا ضد ألمانيا الحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أنه قد يقلص قريبا الوجود العسكري الأمريكي هناك، في ظل تصاعد خلافه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن حرب إيران.

وإذا كانت جلسة أمس الأربعاء مؤشرا على ما سيأتي، فمن المرجح أن يركز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على تفاصيل تمويل الجيش ويعبروا عن دعمهم للعملية في إيران.

ومن المتوقع أن يضغط الديمقراطيون للحصول على إجابات بشأن الاستراتيجية المتبعة في هذا الصراع، الذي يشهد حاليا وقفا هشا لإطلاق النار، إضافة إلى إقالة هيجسيث لعدد من كبار القادة العسكريين.