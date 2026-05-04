الحرس الثوري الإيراني يكشف عن خريطة جديدة لمضيق هرمز تحت سيطرته

كشفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن خريطة جديدة لمضيق هرمز تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «فاري»، تمتد المنطقة الجديدة من جنوب الخط الفاصل بين جبل مبارك في إيران، وجنوب الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، ومن غرب الخط الفاصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري سردار محبي، حدوث أي تغيير في مسار إدارة مضيق هرمز، مؤكدًا أن حركة السفن المدنية والتجارية - التي تلتزم ببروتوكولات العبور الصادرة عن البحرية الإيرانية والتي تتم عبر المسار المحدد بالتنسيق - آمنة ومأمونة.

وحذر من أن أي تحركات بحرية أخرى تخالف المبادئ المعلنة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ستواجه «مخاطر جسيمة»، مُهددًا بـ«إيقاف السفن المخالفة بالقوة».

ودعا جميع شركات الشحن وشركات تأمين النقل إلى أن تولي اهتمامًا لإعلانات الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور عبر المضيق «يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف».

في غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول عملية «مشروع الحرية» لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم.

وشدد المقر، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين على أنه «لا عبور من هرمز بلا تنسيق»، محذرا من أن أي قوة أجنبية، وخصوصا الجيش الأمريكي، ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق.

وأضاف أن: «أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن، ويعرّض أمن السفن للخطر»، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة».

ودعا البيان السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق مع القوات الإيرانية «حفاظا على أمنها»، مؤكدا أن إيران «ستحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل قواتها».