وزير الرياضة يهنئ منتخب مصارعة الذراعين بعد سيطرته على بطولة أفريقيا

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للقوة برئاسة محمود بركات، ومنتخب مصر لمصارعة الذراعين، بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال مشاركته في بطولة أفريقيا بغانا، والمؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية، مشيدًا بروح الإصرار والعزيمة التي ظهر بها أبطال مصر، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة لكافة الاتحادات الرياضية من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع علم مصر في مختلف المحافل القارية والدولية.

وحقق المنتخب المصري إنجازًا مميزًا بحصده 19 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية وميدالية برونزية واحدة، وذلك بمشاركة 10 لاعبين، ليفرض سيطرته على جدول ترتيب الميداليات بالبطولة.

ويواصل منتخب مصارعة الذراعين إنجازاته على المستوى القاري، بعدما نجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة أيضًا خلال مشاركته في دورة الألعاب الإفريقية 2024، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز الألعاب التي تسهم في رفع رصيد مصر من الميداليات، خلف رياضة رفع الأثقال.

وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي: عمر سعيد (ذهبيتان)، أحمد ناصر (فضيتان وبرونزية)، علي هاشم (ذهبيتان)، محمد شريف (فضيتان)، أندريا (ذهبية وفضية)، محمد حسني (فضية)، مصطفى يسري (ذهبية وفضية)، محمد عبد الرحمن (ذهبية وفضية)، محمد سلامة (ذهبيتان)، وفاطمة حسين (فضية).