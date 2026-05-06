دخل نادي برشلونة في قائمة المهتمين بالتعاقد مع مدافع نادي تشيلسي، الفرنسي ويزلي فوفانا، وذلك في ظل تحركات مرتقبة داخل سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب تقارير صحفية، فقد تم عرض فوفانا على برشلونة من قبل ممثليه، في وقت يستعد فيه النادي الكتالوني لتعزيز خطه الدفاعي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من الأسماء المطروحة ضمن اهتمامات برشلونة، الذي يضع تدعيم الدفاع كأولوية رئيسية، خاصة مع سعيه للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

في المقابل، حدد نادي تشيلسي سعرًا مبدئيًا للتخلي عن مدافعه، حيث أبدى استعداده لبيع فوفانا مقابل عرض لا يقل عن 30 مليون يورو (نحو 25.8 مليون جنيه إسترليني)، مع تفضيل البيع النهائي بدلًا من الإعارة.

كما تشير التقارير إلى أن إدارة تشيلسي تدرس إجراء تغييرات واسعة في الفريق خلال الصيف، في ظل تذبذب النتائج وتعدد التغييرات الفنية في الموسم الحالي.

ومنذ انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من ليستر سيتي في عام 2022، خاض فوفانا 88 مباراة فقط، حيث أثرت الإصابات المتكررة بشكل كبير على استمراريته وتطوره داخل الفريق.

ورغم ذلك، لا يزال مستقبل اللاعب مفتوحًا، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية، مع ترقب القرار النهائي بين البيع أو البحث عن صيغة إعارة مع خيار الشراء.