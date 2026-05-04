قطر: ندين الاعتداء الإيراني على ناقلة النفط الإماراتية بمضيق هرمز

أدانت دولة قطر، بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن هذا الاعتداء يمثل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت مصر، بأشد العبارات، وتستنكر الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تشدد مصر على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد «انتهاكا صارخا» لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية.

وحذرت مصر من أن «مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، ولإمدادات الطاقة العالمية، وحرية حركة التجارة الدولية».

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي .

