العراق يخطط لإنشاء 40 سدا لتعزيز المخزون المائي

أعدَّتْ وزارة الموارد المائيَّة العراقية خططاً لإنشاء ما بين 36 إلى 40 سدّاً في مناطق متفرِّقةٍ من البلاد، في إطار توجُّهٍ حكوميٍّ لتعزيز الخزين المائيِّ.

وقال المدير العامُّ للهيئة العامَّة للسدود والخزّانات في الوزارة، الدكتور المهندس وسام خلف عبيد، في تصريحٍ لصحفية "الصباح" نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين ، إنَّ هذه المشاريع تهدف إلى حصاد مياه الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، واستثمارها في دعم الاستخدامات الزراعيَّة خلال فصل الصيف، بما يُسهم في تعزيز التنمية الزراعيَّة وإدامة الموارد المائيَّة.

وأشار إلى أنَّ ثلاثة سدودٍ ضمن الاتفاقيَّة الإطاريَّة العراقيَّة- التركيَّة، وهي الأبيض والخرز وأبو طاقية، وصلتْ إلى مراحل متقدِّمةٍ من التصميم بعد إجراء تعديلاتٍ فنيَّةٍ، في حين لا تزال مشاريع أخرى قيد الدراسة.

وبيَّن عبيد أنَّ الوزارة نجحتْ في إدارة الموجات الفيضانيَّة بكفاءةٍ، ما أسهم في رفع مناسيب الخزين، فضلاً عن تحقيق نسب امتلاءٍ كاملةٍ في سدَّيْ دربندخان وحمرين، واقتراب سدودٍ أخرى من الامتلاء، مع استمرار الإطلاقات لتعزيز خزين بحيرة الثرثار وتحسين نوعيَّة المياه فيها.