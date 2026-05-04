جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 4 بلدات في جنوب لبنان

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالإخلاء الفوري لـ4 بلدات في جنوب لبنان.

ووجّه جيش الاحتلال صباح اليوم تهديدا إلى "سكان جنوب لبنان المتواجدين في بلدات وقرى قانا، ودبعال (قضاء صور)، وقعقعية الجسر، وصريفا"، طالباً منهم بـ"إخلاء منازلهم فورًا، والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقلّ عن 1000 متر".

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام"، نفذت القوات الإسرائيلية ليلاً، عمليات تفجير في بلدتي الخيام والقنطرة في جنوب لبنان، مشيرة إلى قصف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات صفد البطيخ، وياطر، ومجدل سلم، والشعيتية في الجنوب.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.