سنتكوم: مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج 

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، بشأن "مشروع الحرية" المُعلن من الرئيس دونالد ترامب من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وقالت القيادة في تدوينتها: "مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز، وهي الآن تنفذ مهامها في الخليج العربي دعما لمشروع الحرية".

وأوضحت أن القوات الأمريكية تشارك في جهود إعادة تأمين مرور السفن التجارية، مشيرة إلى أن سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا بالفعل من عبور المضيق بنجاح كخطوة أولى في هذا المسار.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن ترامب أن بلاده ستبدأ بمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، والتي لا علاقة لها بأزمة الشرق الأوسط، للسماح لها بالمرور عبر المضيق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.