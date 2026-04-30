تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك السحر، وذلك بقرية تلبنت قيصر التابعة لدائرة المركز.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من زوجة المتهم وأحد أقاربه، بالإضافة إلى عدة بلاغات من أهالي القرية، تتهم المشكو في حقه باستغلال منزله في ممارسة الدجل، واستقطاب ضحاياه من داخل القرية وخارجها، مقابل الحصول على مبالغ مالية بالإضافة لارتكابه أعمالا مشينة مع السيدات بزعم إخراج الجان من أجسادهن حسب ماورد بالبلاغات.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الشعوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم.