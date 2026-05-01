التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، حيث مواجهة القمة رقم 132 في الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج باللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج باللقب في الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ورغم الموسم السيء للنادي الأهلي والتفوق المعنوي لنادي الزمالك، قبل مباراة اليوم، يملك النادي الأهلي تاريخًا كبيرًا في مباريات القمة، مما يمنح الفريق دافعًا لتحقيق الفوز في مواجهة الليلة.

أرقام مباريات القمة بين الأهلي و الزمالك

والتقى الأهلي مع الزمالك، قبل مباراة اليوم، في 257 مباراة على مستوى جميع البطولات، بالإضافة إلى المباريات الودية، انتصر الأهلي 112 مرة، وحقق الزمالك 62 فوزًا، فيما انتهت 83 مباراة بالتعادل.

فيما لعب الفريقان 233 مباراة رسمية على المستويين المحلي والإفريقي، حقق الأهلي الفوز في 101 مباراة، وانتصر الزمالك 53 مرة، مقابل 79 مباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين.

مباريات الأهلي و الزمالك في القمة على مستوى البطولات المختلفة

ففي بطولة الدوري المصري الممتاز، لعب الأهلي و الزمالك 131 مباراة، فاز الأهلي في 51 وفاز الزمالك في 29، فيما انتهت 51 مباراة بالتعادل.

وفي بطولة كأس مصر، التقى الفريقان 33 مرة، حقق الأهلي الفوز 17 مرة، وانتصر الزمالك 11 مرة، وتعادل الفريقان 5 مرات خلال النظام القديم الذي كان يقضي بإعادة المباراة في حالة التعادل.

وفي السوبر المصري، التقى الفريقان 10 مرات، حقق الأهلي الفوز ثمان مرات، منهم 3 بركلات الترجيح، وانتصر الزمالك مرتين فقط بركلات الترجيح.

وفي بطولة دوري القاهرة، لعب الفريقان 42 مرة، حقق الأهلي الفوز 21 مباراة، والزمالك 9 مرات، فيما انتهت 12 مباراة بالتعادل.

وفي بطولة كأس السلطان حسين، أقيمت مباراة القمة 6 مرات، فاز الأهلي مرة وحيدة، مقابل 3 انتصارات للزمالك وتعادلين.

وعلى مستوى إفريقيا، التقى الأهلي والزمالك 9 مرات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حقق الأهلي الفوز 6 مرات، وتعادلا في 3 مواجهات ولم يفز الزمالك ولا مرة.

فيما لعب الفريقان مرتان في بطولة السوبر الإفريقي وانتصر الزمالك في المرتين، مرة منهما بركلات الترجيح.